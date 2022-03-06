سرّ تفضيل موهبة ريسينج البارسا على الريال

محمد بن مسعود - الدمام - كشف فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عن سبب تفضيل اللاعب الشاب بابلو توري الانضمام إلى برشلونة على حساب ريال مدريد.

وكانت هناك منافسة قوية بين قطبي الكرة الإسبانية على الصفقة، لكن اللاعب وقع بالأمس مع البارسا حتى صيف 2026، قادما من ريسينج سانتاندير.

وكتب رومانو، عبر حسابه على «تويتر»: «وافق بابلو توري على عرض برشلونة لأنه أدرك أن البارسا يمنح اللاعبين الشباب مساحة أكبر للمشاركة».

وأضاف: «يرى توري أنه يمكنه السير على خطى بيدري مع برشلونة في السنوات المقبلة».

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن هناك شرطا جزائيا في عقد لاعب الوسط الشاب بقيمة 100 مليون يورو.

كما أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزينة البارسا 5 ملايين يورو فقط، فيما قد ترتفع إلى 20 مليونا وفقا لبعض المتغيرات مستقبلا.

ورغم انضمام توري إلى رديف برشلونة، إلا أن النادي يخطط لمنح الوافد الجديد فرصة المشاركة في فترة الإعداد مع الفريق الأول.