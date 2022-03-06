جوسينس يضع بصمته الأولى مع «النيرازوري»

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن الألماني روبن جوسينس الظهير الأيسر لإنتر ميلان من وضع بصمته بالمباراة المقامة على ملعب سان سيرو أمام فريق ساليرينتانا ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

جوسينس انضم لصفوف «النيرازوري» خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أتالانتا، لكنه لم يشارك مع الفريق إلا مطلع شهر مارس الجاري، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في الأشهر الخمس الأخيرة.

وشارك جوسينس مع الإنتر لأول مرة بقميص الفريق، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام الغريم ميلان، مطلع مارس الماضي، حيث شارك لعدة دقائق فقط.