القبض على باكستاني نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الليث قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية، لنقله بمركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.