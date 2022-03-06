إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إلغاء إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام بناء على ما رفعته الجهات المختصة ونظرًا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، كذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي صل الله عليه وسلم. وسيكون الدخول للحرمين الشريفين لأداء الصلاة وزيارة النبي محمد صل الله عليه وسلم للمحصنين. وسوف تستمر التصاريح لأداء مناسك العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة لضمان الانسيابية وتخفيف الازدحام.



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