تدشين مشروع تبوك فالي لمستفيدي برنامج سكني

دشّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم السبت، مشروع «تبوك فالي» السكني - أحد المشاريع التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) - لمستفيدي برنامج سكني في المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتأكيدهم المستمر على توفير المسكن الملائم للمواطنين.

واستعرضت «الوطنية للإسكان» خلال التدشين مراحل تنفيذ «تبوك فالي» والمشاريع المستقبلية في المنطقة، والجهود المبذولة لزيادة الخيارات السكنية والتمويلية التي تسهل تملك الأسر في منطقة تبوك.

وأوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC) المهندس محمد بن صالح البطي، أن مشروع «تبوك فالي» الذي يقع على مساحة تتجاوز 142 ألف م2 سيوفر 501 فيلا سكنية تحت الإنشاء لسكان مدينة تبوك، لافتًا إلى إمكانية حجز الوحدات عبر موقع وتطبيق «سكني»، أو بزيارة مركز مبيعات المشروع في فرع الوزارة بمدينة تبوك، منوهاً بدور «الوطنية للإسكان» كمطور وطني في زيادة المعروض العقاري السكني بشكل مستدام في جميع مدن ومناطق المملكة بما يلبي تطلعات الأسر السعودية. وأشار الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الإسكان في المملكة من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – يحفظهما الله-، تحت مظلة برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف تنويع الخيارات السكنية وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.

ولفت إلى أن «تبوك فالي» يأتي امتدادًا لعدد من المشاريع والمخططات التي تشهد منطقة تبوك تنفيذها لتوفير أكثر من 6 آلاف خيارًا سكنيًا لمستفيدي «سكني»، منها 3 مشاريع تحت الإنشاء تشمل مشروع «درة تبوك» الذي يضم 1056 شقة، ومشروع «واحة تبوك» الذي يوفر 732 شقة، ومشروع «بساتين تبوك» الذي يوفر نحو 812 تاون هاوس، وكذلك 3 مشاريع للفلل الجاهزة تتوزع على عدد من المحافظات، بينها مشروع «إسكان تبوك» الذي يوفر 901 فيلا سكنية، ومشروع «إسكان أملج» الذي يوفر 359 فيلا، ومشروع «إسكان تيماء» الذي يوفر 388 فيلا، بالإضافة إلى 5 مخططات للأراضي توفر أكثر من ألفي أرض سكنية.

ويقع مشروع «تبوك فالي» ضمن حي سكني متكاملاً بتخطيط حديث، يحتوي على فلل نموذجية مصممة بطريقة قابلة للتوسع المستقبلي، على مساحات تبدأ من 203م2 وتصل إلى 245م2، لتلبي احتياجات الأسر السعودية، إضافة إلى عدد من المرافق والخدمات، لتوفير بيئة سكنية عصرية تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة داخل المشروع، بأسعار مناسبة تبدأ من 569 ألف ريال.

ويتميز المشروع بموقعه الحيوي داخل النطاق العمراني لمدينة تبوك على امتداد الطرق الرئيسية داخل المدينة «طريق الملك فيصل» و«طريق الملك خالد»، وبالقرب من الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، وضمن مجمع سكني متكامل الخدمات والمرافق والحدائق العامة بما يحقق معايير جودة الحياة، وتتوفر الفلل ضمن 3 نماذج متنوعة التصاميم والمساحات، مما يتيح خيارات سكنية متعددة للأسر الراغبة في التملك. ويمكن لمستفيدي «سكني» في مدينة تبوك الاطلاع على الخيارات السكنية المتاحة، والتصاميم المعدة لتنفيذ وحدات مشروع «تبوك فالي» من خلال زيارة المراكز التفاعلية المخصصة في موقع المشروع، أو زيارة صفحة المشروع على منصة وتطبيق «سكني» عبر الرابط .

ويُعد المشروع امتدادًا لجهود «الوطنية للإسكان» لتوفير مشاريع سكنية ضمن مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية تناسب أذواق المستفيدين، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل «الوطنية للإسكان» حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواح بما يلبي رغبات الأسر السعودية ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.