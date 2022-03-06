شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قاتلي الحيوانات بطرق غير رحيمة إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة حالات المخالفة التي تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة، ومنها التعدي الجنسي على الحيوانات، أو التخلص منها بطريقة غير رحيمة، مثل التسميم والسحب والإغراق، والحرق، والسحل، والركل، والدهس، والمساهمة في تغيير شكل الإبل الطبيعي باستخدام «الرض» أو «الشد»، وما في حكمها، وإعاقة مراقبي الوزارة عن المراقبة والتفتيش، أو عدم السماح لهم بدخول المنشأة الزراعية أو البيطرية.

مهمات قانونية

وشملت الحالات التعدي على أعمال مفتش أو مراقب يمارس مهمات قانونية بموجب أحكام النظام واللائحة، أو مقاومته أو تهديده أو الاعتراض عليه، أو عدم تعاون كل ذي صلة بالثروة الحيوانية مع مراقبي الوازرة أو من تفوضه عند فحص الحيوانات، أو التسجيل أو الترقيم الجبري.

جسامة المخالفة

ووضعت الوزارة العقوبات بحسب جسامة المخالفة، واكتفت في بعضها بالإنذار حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، على أن يتم فرض غرامات عند تكرار المخالفة ذاتها، والبعض الآخر وصل فيه الغرامات إلى 200 ألف ريال، مثل مخالفات الترقيم والصحة الحيوانية، وذلك وفقا لمنصة الاستطلاع.

اختلاف العلماء

من جانبه، قال المحامي أحمد الجيراني، إن العلماء مختلفون في عقوبة التعدي الجنسي على الحيوانات، مع إجماعهم على تحريمه، مؤكدا أنه لا يميل إلى هذا إلا ذو طبع خبيث وفطرة منتكسة، والحامل عليه نهاية السفه وغلبة الشبق.