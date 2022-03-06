اخبار الخليج – بالصور.. تحت رعاية الشيخة رنا بنت عيسى.. جامعة المملكة  تخرج 3 أفواج ضمن حفل أقيم بأفكار خريجها المبدعين

- محمد بن مسعود - الدمام - عمر المطوع: توقيع اتفاقية مع جامعة هدرسفيلد للتعاون البحثي والأكاديمي
تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، احتفلت جامعة المملكة مساء أمس السبت الموافق 5 مارس 2022 بتخريج الفوج الثامن والتاسع والعاشر ضمن حفل أقيم بفندق الخليج.
من جانبه أعرب رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور نادر محمد البستكي عن سعادته بتخريج 485من طلبة وطالبات الجامعة إذ قال:» صنفت جامعة المملكة كواحدة من أوائل الجامعات الخاصة بمملكة البحرين التي هدفت لأن تكون صرحاً أكاديمياً يزدهر فيه العلم خدمةً للمجتمع. واستطاعت الجامعة خلال مسيرة العشرين عام أن يكون لها دور مساهم وفعال في بناء نهضة مملكة البحرين على مختلف الأصعدة وذلك بفضل تعاون وتكافل منتسبيها».
وأضاف: «ها نحن اليوم نقف وقفة فخر نخرج 485 طالب ضمن حفل تخريج الفوج الثامن والتاسع والعاشر في مرحلة تحديات جديدة ارتبطت بظروف جائحة الكورونا».
بدوره قال عضو مجلس أمناء جامعة المملكة الدكتور عمر المطوع:» نحتفل اليوم برعاية كريمة من سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام للتعليم العالي بتخريج ثلاثة أفواج من طلبة الجامعة النجباء من مختلف كليات الجامعة «.
ولفت: نعتز بخريجينا ونفتخر بانخراطهم في سوق العمل وتبوئهم لمناصب ومسؤوليات مهمة وذلك إن دل فإنه يدل على النوعية العالية لمخرجات هذه الجامعة. وقد تم فعلا توقيع اتفاقية مع جامعة هدرسفيلد البريطانية للتعاون البحثي والأكاديمي في مجال التعليم العالي وكذلك برنامج مشترك لماجستير إدارة الاعمال مع نفس الجامعة تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل الجهات الرسمية ولا زلنا نعمل على تعدد وجهات تعاوننا الدولي».
وألقت الخريجة عائشة تاج السر عثمان من كلية ادارة الاعمال كلمة الخريجين وعبرت عن كل مشاعر الشكر و التقدير و الامتنان لجميع أعضاء الجامعة حيث قالت:» نحتفي اليوم بتخريج كوكبة جميلة تسابق الزمن بإصرارٍ للصعود عاليًا على درجات العلم بالعمل الدؤوب من أجل التميز و الرّفعة.
قد يهمك أيضاً :-
- شاهد.. كاتب يكشف عن مفاجأة: "فتيات يوثقن حوادث التحرش لابتزاز المتحرشين الرجال" (فيديو)
- احذر .. ظهور هذه العلامة الصامتة في الاطراف تدل على اصبتك بمرض خطير
- منسوبو الموارد البشرية يقدمون 75 ساعة تطوعية لأكثر من 180 مستفيداً من مبادرة “مواردنا تطوع”
- القبض على مقيم لنقله 5) مخالفين لنظام أمن الحدود في محافظة الليث
- أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – بالصور.. تحت رعاية الشيخة رنا بنت عيسى.. جامعة المملكة تخرج 3 أفواج ضمن حفل أقيم بأفكار خريجها المبدعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.