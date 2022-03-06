اخبار الخليج – بالصور.. تحت رعاية الشيخة رنا بنت عيسى.. جامعة المملكة  تخرج 3 أفواج ضمن حفل أقيم بأفكار خريجها المبدعين

محمد بن مسعود - الدمام - عمر المطوع: توقيع اتفاقية مع جامعة هدرسفيلد للتعاون البحثي والأكاديمي

تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، احتفلت جامعة المملكة مساء أمس السبت الموافق 5 مارس 2022 بتخريج الفوج الثامن والتاسع والعاشر ضمن حفل أقيم بفندق الخليج.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور نادر محمد البستكي عن سعادته بتخريج 485من طلبة وطالبات الجامعة إذ قال:» صنفت جامعة المملكة كواحدة من أوائل الجامعات الخاصة بمملكة البحرين التي هدفت لأن تكون صرحاً أكاديمياً يزدهر فيه العلم خدمةً للمجتمع. واستطاعت الجامعة خلال مسيرة العشرين عام أن يكون لها دور مساهم وفعال في بناء نهضة مملكة البحرين على مختلف الأصعدة وذلك بفضل تعاون وتكافل منتسبيها».

وأضاف: «ها نحن اليوم نقف وقفة فخر نخرج 485 طالب ضمن حفل تخريج الفوج الثامن والتاسع والعاشر في مرحلة تحديات جديدة ارتبطت بظروف جائحة الكورونا».

بدوره قال عضو مجلس أمناء جامعة المملكة الدكتور عمر المطوع:» نحتفل اليوم برعاية كريمة من سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام للتعليم العالي بتخريج ثلاثة أفواج من طلبة الجامعة النجباء من مختلف كليات الجامعة «.

ولفت: نعتز بخريجينا ونفتخر بانخراطهم في سوق العمل وتبوئهم لمناصب ومسؤوليات مهمة وذلك إن دل فإنه يدل على النوعية العالية لمخرجات هذه الجامعة. وقد تم فعلا توقيع اتفاقية مع جامعة هدرسفيلد البريطانية للتعاون البحثي والأكاديمي في مجال التعليم العالي وكذلك برنامج مشترك لماجستير إدارة الاعمال مع نفس الجامعة تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل الجهات الرسمية ولا زلنا نعمل على تعدد وجهات تعاوننا الدولي».

وألقت الخريجة عائشة تاج السر عثمان من كلية ادارة الاعمال كلمة الخريجين وعبرت عن كل مشاعر الشكر و التقدير و الامتنان لجميع أعضاء الجامعة حيث قالت:» نحتفي اليوم بتخريج كوكبة جميلة تسابق الزمن بإصرارٍ للصعود عاليًا على درجات العلم بالعمل الدؤوب من أجل التميز و الرّفعة.