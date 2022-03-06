محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. كاتب يكشف عن مفاجأة: “فتيات يوثقن حوادث التحرش لابتزاز المتحرشين الرجال” (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي، عبدالرحمن المرشد، مساء اليوم الخميس، عن توثيق بعض الفتيات لحوادث التحرش اللائي تعرضن لها من أجل ابتزاز الرجال المتحرشين ماليًا.
وقال “المرشد” في مقابلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه “سمع بعض القصص عن نساء تعرضن للتحرش، وأثناء المشكلة تعرض هي على المتحرش إعطائها مبلغًا ماليًا مقابل إنهاء القضية”.
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وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن يوجد فئة من النساء تغري الرجال بملابس فاضحة، مستدركًا حديثه، بأن هذا لا يمنع بأن أغلب المتحرشين من فئة الشباب المنفلتين أخلاقيًا، على حد وصفه.
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