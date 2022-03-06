منسوبو الموارد البشرية يقدمون 75 ساعة تطوعية لأكثر من 180 مستفيداً من مبادرة “مواردنا تطوع”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدم 18 متطوعاً ومتطوعة من قيادات ومنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تطوعهم الاحترافي ما يزيد عن 75 ساعة تطوعية و100 استشارة فردية لـ 183 مستفيداً من مبادرة مواردنا تطوع التي دشنها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتهدف إلى تفعيل قيادات ومنسوبي الوزارة للعمل التطوعي، وذلك بتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية ورواد ورائدات الأعمال وطلاب التعليم العام والجامعي عبر عدد من اللقاءات الجماهيرية والورش التدريبية والاستشارات الفردية.

وتضمنت أجندة المبادرة ورشتي عمل و3 لقاءات جماهيرية وأكثر من 100 استشارة فردية، بحضور أكثر من 60 مستفيداً للقاءات الجماهيرية و64 آخرين للورش التدريبية و38 مستفيدا للأهداف الذكية و25 مستفيداً لورش التخطيط للميزانية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي ومساندة وبناء قدرات المنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية ورواد ورائدات الأعمال للتغلب على التحديات التي تواجههم في المجالات المتوافقة مع خبرات المتطوعين المحترفين، إضافة إلى الإسهام في تسخير المرافق اللوجستية والخبرات والطاقات في تعزيز العمل الاحترافي.

وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلن الثلاثاء الماضي عن إطلاق المبادرة التي تهدف إلى استثمار مرافق الوزارة وتفعيل دور منسوبيها في التطوع الاحترافي، وتسخير خبراتهم وكفاءاتهم لمختلف فئات المجتمع، داعيا المهتمين لحضور المبادرة لتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجههم، سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية أو الورش التدريبية أو الاستشارات الفردية.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تقام بشكل ربع سنوي وذلك باستثمار أوقات خارج الدوام الرسمي كإجازة نهاية الأسبوع بهدف تمكين المستفيدين من الحضور والاستفادة من المبادرة.