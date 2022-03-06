أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه ، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الذي يزور المنطقة حاليا.
واطلع سموه خلال الاستقبال، على نبذة عن المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمنطقة في القطاع البلدي وقطاع الإسكان لخدمة المستفيدين بمختلف محافظات الجوف.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن نواف بأعمال ومشروعات الوزارة، وإسهاماتها الفاعلة في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية بالجوف، مثمنا جهود معالي الوزير في دعم المشروعات بالمنطقة.
من جانبه قدم الحقيل شكره لسموه على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بالمنطقة، والتي أسهمت في ارتفاع وتيرة العمل والإنجاز.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسينبن محمد آل سلطان.
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