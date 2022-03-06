ليفربول يتغلب على وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تغلب فريق ليفربول على ضيفه وست هام بهدف مقابل لا شيء 1-0، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، في ما بقي رصيد وست هام عند 45 نقطة في المركز الخامس.