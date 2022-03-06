الرئيس الأوكراني: الروس يقتلوننا ويقتلون أطفالنا ويهدمون مدارسنا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن بلاده ستواصل المقاومة، مشددًا قوله :”سنحرر أرضنا بالكامل وننتصر في نهاية المطاف”.

وفي مؤتمر للرئيس الأوكراني، قال إن المواطنين الأوكرانيين مدعوون للخروج إلى الشوارع والمقاومة وإظهار الغضب، متابعًا حديثه: “اخرجوا إلى الشوارع في المناطق الأوكرانية المحتلة من الجيش الروسي واحتجوا وقاوموا المحتل”.

واستطرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “أقول لسكان دونباس قاوموا من أجل حقوقكم وحريتكم فروسيا تريد إذلالكم”.

وقال الرئيس الأوكراني إن الروس يقتلون الشعب الأوكراني ويقتلون أطفاله، ويهدمون مدارسنا، وعلينا أن ندافع، مشددًا على أن مواطني دونباس كانوا وسيبقون أوكرانيين.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، أن بلاده تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الجيش الأوكراني كلف القوات الروسية خسائر كبيرة.

فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن العمليات العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا مستمرة ، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية، معلنة عن تمكنها من السيطرة على مطار عسكري في خرسون، وإسقاط 4 طائرات أوكرانية عسكرية.