اخبار الخليج – الصحة تسجّل 1517 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 4843 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 6999 في يوم 5 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1517 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 4843حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 503957.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 19756حالة، منها 37 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و13 حالة في العناية المركزة.
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