الخارجية الروسية: الأسلحة الغربية المرسلة إلى كييف ستهدد الطيران المدني الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت وزارة الخارجية الروسية، من خطورة الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا، مؤكدة أنها ستقع بيد “الإرهابيين” في أوروبا.

وطالبت الوزارة ـ وبحسب العربية ـ الغرب بوقف ضخ أحدث الأسلحة إلى كييف، مشيرة إلى أن الأسلحة الغربية المرسلة إلى كييف ستهدد الطيران المدني الدولي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استئناف العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار في ماريوبول.

وأكدت الوزارة في بيان ـ نقلته العربية ـ أنه تم إسقاط 4 طائرات أوكرانية خلال عمليات اليوم.

وأوضحت الوزارة أن قواتها سيطرت على عدة بلدات جديدة في أوكرانيا، مؤكدة: “قواتنا تنفذ هجوما واسع النطاق في أوكرانيا”.

وسيطرت القوات الروسية على مستشفى للأمراض النفسية في بوروديانكا، وبداخله 670 مريضا، حسبما نقلت رويترز عن سلطات كييف.