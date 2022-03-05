جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود أبطال لألعاب القوى وكرة الهدف لذوي الإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول في الترتيب العام لبطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة، التي اختتمت اليوم في الصالة الرياضية بمقر جامعة الملك سعود بالرياض، ونظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ضمن موسم بطولاته الـ 12، وجاءت جامعة الملك سعود في المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لجامعة جازان. بدورها حققت جامعة الملك سعود بطولة كرة الهدف لذوي الإعاقة، وحازت جامعة القصيم المركز الثاني، فيما حلت جامعة الملك عبدالعزيز ثالثاً. وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور علي الدلبحي الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولتين.

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