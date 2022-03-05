بوتين يكلف مجلس الوزراء بوضع قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلف مجلس الوزراء بوضع قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على روسيا خلال يومين.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، قانونا ينص على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما لنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي، في الوقت الذي تتابع فيه موسكو غزوها لأوكرانيا.

ووقع بوتين أيضا مشروع قانون تُفرض بموجبه غرامات أو عقوبة بالسجن للمطالبة بفرض عقوبات على روسيا، فيما تواجه موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من العواصم الغربية بسبب الغزو.

وأقرت روسيا، الجمعة، مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر “معلومات كاذبة” عن الجيش، في آخر خطوة تعكس تشدد موسكو في الداخل بالتزامن مع غزو أوكرانيا.