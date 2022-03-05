وزير الصحة يشكر القيادة لرفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رفع معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، الذين جعلوا صحة الإنسان أولا .

وقال معاليه : إن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اليوم دليل واضح على النجاحات المتتالية التي يسجلها وطننا الغالي، والتي تجعلنا على مشارف انتهاء الجائحة بحول الله ” ، مشيراً إلى أن الوعي الصحي الذي يعيشه المجتمع أسهم بشكل كبير في التصدي للجائحة، وخاصة في رفع معدلات تحصين المجتمع لتصل نسبة التحصين لمن هم فوق 12 سنة إلى 99%.

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لم تدخر أي جهد أو دعم لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.