محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
رفع معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، الذين جعلوا صحة الإنسان أولا .
وقال معاليه : إن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اليوم دليل واضح على النجاحات المتتالية التي يسجلها وطننا الغالي، والتي تجعلنا على مشارف انتهاء الجائحة بحول الله ” ، مشيراً إلى أن الوعي الصحي الذي يعيشه المجتمع أسهم بشكل كبير في التصدي للجائحة، وخاصة في رفع معدلات تحصين المجتمع لتصل نسبة التحصين لمن هم فوق 12 سنة إلى 99%.
وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لم تدخر أي جهد أو دعم لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يشكر القيادة لرفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.