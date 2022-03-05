اخبار الخليج – هل سمعتم بالشخص الملقب بـ «مذوب البشر»؟

محمد بن مسعود - الدمام - من منطلق سعي الانسان للتطور و النجاح ، وكما يعلم الجميع أن لكل انسان في هذه الحياة طموح مسبق يشغله أو قد يتعرض لظرورف قاسية تجعله يضع له مجموعة من الاهداف يسعى بشدة لتحقيقها والتميز بها ، لذا قمت بالبحث و التعرف على أحد هذه الحالات من المجال الرياضي … شخص جعلته الظروف القاسية أن يضع له اهداف بسيطة حققها فجعلت منه شخصية ناجحة ومعروفة اليوم في عالم الرياضة ، هذه الشخصية مميزة ورغم بساطتها إلا أنها مبدعة ، شخصية لم تستطيع الظروف القاسية إلا أن تجعل منه شخص مبدع ومنتج ومميز … فأردت أن أنقل اليكم واشارككم هذه الشخصية ، كيف كانت بدايته ومسيرته وما الشيئ التي جعلت منه شخص منجز ومشهور على المستوى الرياضي .

أعددت هذا اللقاء بشكل مبسط وتلقائي ليصل إليكم واضحاً ومفصلا وشيقاً وخصوصاً لمحبي الرياضة وهي كالتالي ..

كنبذة تعريفيه حدثنا عن نفسك؟

اولا : بسم الله الرحمن الرحيم …. اسمي مهدي اختر زاده الملقب بختر مذوب البشر، طبعا كبداياتي بدأـت في المجال الرياضي من سن العاشرة كنت العب في نادي المنامة كرة السلة وكان حلمي ان اصبح لاعب كرة سلة معروف في البحرين وامثل المنتخب وبعدها اتجهت الى مجال رياضة كمال الاجسام وفتح صالة رياضية لمختلف الرياضات البدنية .

كيف بدأت فكرة فتح نادي ؟

قبل اربع سنوات اكتشفت بأصابتي بمرض القلب وقام الطبيب بتشخيص حالتي ومنعي من العمل بسبب سوء حالتي واخبرني انه يجب علي ان التزم بالراحة وان لا ابذل مجهود ويجب علي ان اعمل فقط لساعتين وانا بطبيعة عملي لم توافق الشركة على ان اعمل لمدة ساعتين في اليوم فقمت بالأستقالة من عملي ولم يكن لدي حل اخر لكي اصرف على نفسي وعائلتي فكانت الفكرة الوحيدة التي تراودني هي فتح نادي رياضي … فقمت بالبحث وفعلا وجدت صالة تنفع لعمل نادي رياضي بسيط في منطقة سار ، وكان هذا النادي تحت الارض لذلك قمت بتسميته ( تحت الارض ) وكان هذا النادي عبارة عن صالة صغيرة جداً حيث تبلغ مساحتها مائة متر مربع بقيمة المبلغ الذي امتلكه في تلك الفترة والذي بلغ خمسة الاف دينار بحريني ، فقمت بفتح النادي الاول وكان ليس لدي خيار للخسارة لأنني لا أملك أي مبلغ إضافي لتغطية أي خسائر في العمل فعملت بجد وبكل ما أملك من قوة للنهوض بهذا النادي ، ولله الحمد توفقت في ذلك. وبسبب الاقبال والنجاح الذي حققته قمت بعد ستتة اشهر بفتح فرع آخر من النادي في منطقة أخرى حيث كان الاقبال على النادي الاخر كبير جدا أيضاً .

هل كان فتح النادي الرياضي حلمك؟

بصراحة لا لم يكن فتح النادي الرياضي حلمي ولكن كان الهدف من فتح النادي فالبداية هو مادي فالمادة كانت السبب الأول حيث استطيع من خلال ذلك اعانة نفسي وعائلتي كما أردت الهروب من شعوري الدائم بالخوف من المرض وأيضا أن اشغل نفسي بانجاز يجعل مني انسان منجز وسعيد ومحب للحياة .

هل تعتقد انك قمت بالوصول الي هدفك؟

الحمدلله لقد قمت بالوصول الى اكثر من هدفي ايضا

ماهو الشيء الذي شجعك في الوصول الى ما انت عليه الآن؟

الشيء الذي شجعني هو محبة الناس اولا ثم النتائج التي رأيتها من سعادة المشتركين بالنادي وتمسكهم به .

هل يوجد شخص قام بتشجيعك بشكل خاص ؟ ومن هو؟

نعم ، هي زوجتي وكانت دائما تخبرني بأن افعل الشيء الذي احبه فهي كانت الداعم المعنوي و الأساسي لي

ماهي الصعوبات التي واجهتك اثناء تأسيس النادي الرياضي واستمراريته ؟

كنت اواجه صعوبات مادية حيث لم يكن لدي إلا مبلغ خمسة الاف دينار بحريني قمت بوضعها جميعها في النادي الرياضي ولم يكن لدي مدخول أخر . ولكن حالياً ازمة أو جائحة كورونا كانت أكبر مشكلة لدي فقد تضرر منها معظم المشاريع في البحرين ، فقد قمت بدفع غرامات عالية جدا تقريبا فوق الاثنا عشر الف دينار بحريني بناءاً على اللوئح والقوانين الجديدة والتي صاحبت هذه الجائحة ، ولكن انا كطبيعتي لم افكر في المادة ودائما كان لدي يقين بأن الله سوف يعوضني ولكن الشيئ الوحيد الذي سبب لي الأذى في هذه الفترة هي اغلاق النادي .

ماهو شعورك الآن في تأسيس نادي رياضي خاص بك ؟

شعوري هو كشعور اي مواطن بحريني بسيط استطاع أن يقف على قدميه ويحقق نجاح باهر في فترة قصيرة رغم الصعاب والمرض وبالذات مع الاقبال الشديد على النادي الذي جعل مني شخص سعيد وناجح.

ماهي الطرق التدريبه التي يعتمد عليها النادي ؟

الطرق التي يعتمد عليها النادي هي تمارين الوزن للجسم والأوزان الحرة حيث أن معدات النادي والاجهزة قليلة جداً .

لماذا اخترت هذا النوع من التدريب بالذات؟

كنت مقتنع أن هذا النوع من التدريب هو الافضل وذلك من خلال خبرتي في مجال الرياضة لأكثر من خمسة عشر سنة في التدريب لمختلف انواع التمرينات ، فتيقنت ان لعبة كمال الأجسام تعطي شكلا لعضلات مفتولة وكبيرة ولكن لن تعطي لياقة للجسم ، اما بالنسبة للعبة الكروسفيت فهي تعطي لياقة اكثر ولكن لن تعطيك شكلا فحاولت ان ادمج بين لعبة الكروسفيت ولعبة الحديد للحصول على أفضل النتائج .

ما هي المعايير التي تبحث عنها لختيار مدرب كفئ للتدرب؟

بالنسبة المدربين فقد جربت الكثير من المدربين الأجانب وايضا بحرينيين لديهم خبرة ولديهم شهادات ايضا ولكنني افضل المدرب الذي يخرج من النادي والذين قمت بتدريبهم شخصياً لكي ينقلوا لللاعبين أو المشتركين طريقتي في التمرين للحصول على أفضل النتائج .

كيف يقوم ناديكم بتأهيل الاعبين المبتدئين ؟ و هل يوجد لهم عناية خاصة؟

لدينا حصص خاصة للمبتدئين وهم اللاعبين الجدد او اللاعبين الذين ليس لديهم لياقة نبدأ بتأهيل المبتدأين بالتدريج إلى أن ينتقلون (لحصص الوحوش ) وهي مراحل كمال الاجسام وقمة اللياقة البدنية.

انتشرت اشاعة ان اصحاب الاوزان العالية جداً لا يمكنهم التسجيل فالنادي بسبب انخفاض مستواهم فهل هذا الكلام صحيح؟

الكلام غير صحيح قمنا بعمل هذا النادي لأصحاب الأوزان العالية وحوالي تسعون بالمئة من اللاعيبن هم اصحاب الأوزان العالية وفي النادي يكون التركيز الأكبر على هذه الفئة .