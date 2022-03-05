اخبار دوليه – روسيا تحتج لدى السفير الأمريكي على دعوة السناتور جراهام لاغتيال بوتين

محمد بن مسعود - الدمام - احتجت وزارة الخارجية الروسية لدى السفير الأمريكي في موسكو اليوم السبت على تصريحات السناتور الأمريكي لينزي جراهام التي دعا فيها لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة في بيان إن التقاعس عن التنديد بهذه التصريحات بشكل لا لبس فيه واتخاذ إجراءات ملموسة «سيكون له أثر مدمر آخر على العلاقات الروسية الأمريكية»، والتي هوت بالفعل إلى أدنى مستوى بعد العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا.

وجرى استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى الوزارة لإبلاغه بأن تصريحات جراهام سيتم التعامل معها باعتبارها جريمة خطيرة في روسيا.

وقالت الوزارة «هذه دعوة إرهابية علنية غير مقبولة بالمرة».

كان جراهام، وهو سناتور جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، قد دعا على تويتر أي شخص في روسيا «للتخلص من هذا الرجل» في إشارة إلى بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أمس الجمعة «نحن لا ندعو لقتل زعيم دولة أجنبية أو تغير نظام حكم. هذه ليست سياسة الولايات المتحدة».