محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. رهف القحطاني “وذ نكهة” تفاجئ متابعيها بملامح جديدة بعد إجراء عملية تجميل بـ”الأنف”

فاجأت مشهورة “سناب شات”، رهف القحطاني، المعروفة بـ”وذ نكهة” متابعيها بملامح جديدة بعد إجرائها عملية تجميل في “الأنف”. ونشرت “القحطاني” فيديو على حسابها في “سناب شات” يظهر ملامحها الجديدة، قائلة: “وجهي متنفخ علشان الجبيرة على خشمي.. مو رهف صح.. سويت الخشم يجنن.. قطنة”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضافت رهف القحطاني وهي تواصل الشرح لمتابعيها: “هذه الانتفاخات راح تروح لما أفك الجبيرة.. الخشم خيال.. مرة عاجبني.. يلا ألف مبروك عليه”.

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