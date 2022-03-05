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أمانة نجران تتجاوب مع نظافة الشرفة

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تفاعلت أمانة منطقة نجران مع ما نشر في «دوت الخليج» بعددها الصادر الثلاثاء 1 مارس الجاري، تحت عنوان «النظافة غائبة بشرفة نجران»، وغياب الاهتمام بنظافة الحي والشوارع، حيث يأمل مواطنو حي الشرفة أن تشهد اهتمامًا من قبل الأمانة من خلال إزالة الأعشاب التي تنتشر على جانبي الشوارع والجزيرة الوسطية على الطرقات، وكذلك بجانب المنازل، مما يعتبر تشويهًا للمظهر الحضري.

وأطلقت الأمانة حملات نظافة مكثفة بطريق الملك عبد الله، وأحياء الشرفة وزور آل الحارث وحي الفهد، فيما رصدت «دوت الخليج»، تواجد عمال النظافة في الجزر الوسطية بطرق أحياء الشرفة وإزالة الحشائش والنفايات، في الوقت الذي مازال مواطنو الحي يأملون المتابعة المستمرة والدورية في نظافة الأحياء.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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