أمانة نجران تتجاوب مع نظافة الشرفة

وأطلقت الأمانة حملات نظافة مكثفة بطريق الملك عبد الله، وأحياء الشرفة وزور آل الحارث وحي الفهد، فيما رصدت «دوت الخليج»، تواجد عمال النظافة في الجزر الوسطية بطرق أحياء الشرفة وإزالة الحشائش والنفايات، في الوقت الذي مازال مواطنو الحي يأملون المتابعة المستمرة والدورية في نظافة الأحياء.
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