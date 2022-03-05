63% من مراجعي جراحة الطوارئ ذكور

بلغ عدد المراجعين للجراحة في طوارئ المستشفيات خلال 1441/1440 نحو 2329.786 مريضًا، منهم 1.187.293 مراجعًا سعوديًا في مقابل 281.145 مراجعًا غير سعودي، مشكلين ما نسبته 63 % بينما سجل عدد الإناث المراجعات من السعوديات 762.923 في مقابل 98.425 مراجعة غير سعودية بنسبة 37 % من إجمالي المراجعين.

وسجلت منطقة الرياض حسب إحصائية صادرة عن الصحة 188.820 مريضًا سعوديًا، و119.553 مريضة سعودية، فيما بلغ عدد الذكور المقيمين المراجعين 60.855 مريضًا، والمراجعات المقيمات 19.794 ليكون المجموع الكلي 389.022 مريضًا.