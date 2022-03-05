بلغ عدد المراجعين للجراحة في طوارئ المستشفيات خلال 1441/1440 نحو 2329.786 مريضًا، منهم 1.187.293 مراجعًا سعوديًا في مقابل 281.145 مراجعًا غير سعودي، مشكلين ما نسبته 63 % بينما سجل عدد الإناث المراجعات من السعوديات 762.923 في مقابل 98.425 مراجعة غير سعودية بنسبة 37 % من إجمالي المراجعين.
وسجلت منطقة الرياض حسب إحصائية صادرة عن الصحة 188.820 مريضًا سعوديًا، و119.553 مريضة سعودية، فيما بلغ عدد الذكور المقيمين المراجعين 60.855 مريضًا، والمراجعات المقيمات 19.794 ليكون المجموع الكلي 389.022 مريضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 63% من مراجعي جراحة الطوارئ ذكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.