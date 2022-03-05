تفعيل الملف الطبي الإلكتروني بمراكز الرعاية

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة بصدد الاستعانة بشركات متخصصة لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير وتحديث وتشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني في مراكز الرعاية الصحية الأولية في 13 مدينة، إضافة إلى تطوير وحدة المحاكاة (البناء ـ الشغيل ـ النقل وبنك البيانات DataBanK بوزارة الصحة.

ويهدف الملف الصحي الإلكتروني، إلى إلغاء ازدواجية إدخال البيانات بغض النظر عن موقع تخزينها، وتوحيد المعايير والإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملف الصحي، فضلا عن تصميم وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع بخصائص أمان واعتمادية عالية، مع الالتزام بالسرية في نقل المعلومات، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

المدن المستهدفة بالمشروع

1 الرين

2 رنية

3 المليليح

4 الشقة

5 الظهران

6 محايل

7 البدع

8 وسيطاء الحفن

9 العويقيلة

10 الدرب

11 الخانق

12 مركز الحماد

13 بادية بني كبير