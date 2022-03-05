الأتربة المثارة والعوالق تؤثر على طقس المناطق

استمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة وامتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية، في حين أن السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار قد تكون رعدية أحيانًا على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الرياح السطحية

أما بالنسبة إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر مائج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما كانت حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

عوالق ترابية بنجران وحائل

استمرت عوالق ترابية في منطقة نجران لليوم الثاني مما أدى إلى تدنٍ في مدى الرؤية تشمل محافظات حبونا، وثار، ويدمة، واستمرت حتى الساعة الـ7 مساءً.

كما أن العوالق الترابية نتج عنها في منطقة حائل ومحافظاتها، رياح سطحية وتدن في مدى الرؤية واستمرا حتى الساعة الـ5 عصرًا.

تدني الرؤية في المدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 عصرا.

وعوائق ترابية شملت تأثيراتها رياحا سطحية على الرايس والفريش وبدر وينبع وينبع النخل، بدأت الساعة الـ 6 صباحا واستمرت حتى الساعة الـ 12 ظهرا.