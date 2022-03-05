زيتون الجوف يجذب الزوار

وازدانت جنبات وساحات المهرجان بالزوار للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة، أبرزها معرض الزيتون الذي يضم عددا من المعارض للمزارعين والشركات، والذين يعرضون إنتاجهم المتعدد من مشتقات شجرة الزيتون المباركة، كزيت الزيتون، والمخللات بأنواعها، إضافة إلى العديد من المأكولات، والحرف اليدوية من هذه الشجرة المباركة.
وحظي بوليفارد الزيتون الذي يجمع عددا من معروضات الأزياء والعطورات ذات الماركات الوطنية بإعجاب زوار المهرجان لما يقدمه من منتجات تلبي ذائقة المتسوقين من خلال جودة المعروضات وتنوعها. كما شهد مسرح المهرجان حضورا لافتا لمرتاديه من خلال تقديم العروض الفنية والثقافية.
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