طاقات شابة بخزامى الشمالية

دمج الأطفال
وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المشرف العام على المهرجان المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان، أن المهرجان يهدف إلى إتاحة الفرصة للطاقات الشابة لعرض منتجاتها بالسوق، والتعريف بالمنتجات القديمة والشعبية وخصائصها ومصادرها، وتوسعة مدارك الجميع في أهمية التسويق لها، إضافة إلى دمج الأطفال بنسيج المجتمع واكتسابهم سلوكيات مفيدة، وربطهم بالماضي، وتطوير عمل الحرفيات والأسر المنتجة من خلال إقامة دورات وورش عمل.
ويشتمل المهرجان الذي يستمر 6 أيام على فعاليات مختلفة، من أبرزها عرض الأكلات الشعبية، وكيفية تحضيرها وطريقة تقديمها، واستعراض أعمال الحرفيات وأعمال السدو، والأزياء الشعبية، والألبسة النسائية، ومنتجات الألبان، والعبايات، والعطور، وركن الطفل، وفنون شعبية، وفنانون تشكيليون، ومسابقات منوعة، إضافة إلى إقامة ورش عمل ودورات تدريبية.
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