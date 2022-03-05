عربات لنقل المسنين بالحرم

وأكد وكيل الرئيس للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي، أن الرئاسة تحرص على تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، مبيناً أنه تم تخصيص العديد من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عبر تعقيمها باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها.
وأوضح الأحمدي أن الإدارة كثفت جهودها استعدادا لموسم رمضان المبارك، نظراً لزيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام، مشيراً إلى أن الرئاسة تسعى لخدمة كبار السن والتسهيل عليهم من خلال عدد من الموظفين المؤهلين لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.
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