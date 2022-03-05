25 مخالفة بيئية في الدمام

أسفرت الحملة التفتيشية على محال بيع الأسماك، أمس، بمدينة الدمام عن ضبط 25 مخالفة، وإتلاف أكثر من 44 كيلو من مختلف أصناف الأسماك منتهية الصلاحية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتج الغذائي بها، والرقابة على جودة الأسماك المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

يذكر أن الحملة التفتيشية نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة صحة البيئة بالأمانة.