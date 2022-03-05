طلاب الابتدائية يخوضون أول اختبارات تحريرية بعد الجائحة

التقويم والقياس
وأكدت إدارات التعليم حضور الطلبة للاختبارات التحريرية ودعم مشاركة الأسر في عمليات التقويم والقياس للعام الدراسي، كما تتابع إدارات ومكاتب التعليم استعدادت المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات وإعلان جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، والمعقمات والكمامات، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقاً للتدابير الصحية المبلغة من هيئة الصحة العامة «وقاية».
بيئة مناسبة
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التعليم متابعتها الخطط التنفيذية للاختبارات التحريرية الحضورية لجميع مراحل التعليم العام وفق 3 محاور تستهدف متابعة استعدادات المدارس وجاهزيتها من حيث الصيانة والنظافة والتعقيم، والعمل على التهيئة النفسية للطلبة ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم في أثناء أداء الاختبارات، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة والمحفزة لأدائها حضورياً، مع تأكيد تطبيق جميع الإجراءات الصحية والتدابير المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية»، حيث وجهت وزارة التعليم بتكثيف العمل ضمن منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة، والوقوف على مراحل الاستعداد قبل بدء الاختبارات؛ لضمان سيرها بالشكل الأمثل، ووفق الأهداف التي وضعتها اللجان المعنية.
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