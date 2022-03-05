إيصال رسالة الحرمين باللغات العالمية

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وتتولى الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية عقد حلقات تعليمية بعدة لغات لزائرات ومعتمرات المسجد الحرام دون الإفتاء وتقديم التوجيه الديني والإرشاد المكاني بعدة لغات لقاصدات ومعتمرات المسجد الحرام، إضافة إلى ترجمة المواد العلمية والمنشورات المُعدة في الإدارة أو المحالة من الإدارات أو الوحدات الأخرى وتوزيع الباركود والسماعات المساندة لسماع البث المباشر لخطبة يوم الجمعة عبر الترددات الإذاعية داخل المسجد الحرام عبر فريق عمل يُسهم في المساعدة ويشرح آلية الاستخدام.
تجويد مخرجات
وتطلق الوكالة على مدار العام العديد من المبادرات التي تصب في تجويد مخرجات أعمالها منها، مبادرات تهدف إلى بيان مفهوم العمرة والحج وفضلها، بالإضافة إلى توضيح بعض أحكام النساء في العمرة والحج باللغات المختلفة، كما جرى توزيع باركوردات كتيب صفة العمرة والحج بعدة لغات.
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