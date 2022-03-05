معالجة تشوهات بعسير

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وتضمنت الأعمال خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين معالجة أكثر من 16.202 متر طولي للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية. ورفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 20.421 م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ 2.525 عامود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة بحجم 8.820 م2، وإزالة وتحسين 1.128 من الحواجز الخرسانية، ورفع 47.763 م3 من مخلفات البناء، إضافة إلى معالجة 8.061 ألف م2 من الكتابات المشوهة.



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