1835 فندقا بمكة تتهيأ لاستقبال معتمري رمضان

توقع عضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقاً ماهر القرشي، أن تشهد الفنادق في مكة المكرمة خلال الفترة القليلة القادمة، انتعاشاً ملحوظاً وتسجيلا للحجوزات بنسب أعلي، وذلك لتوافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية ومن خارجها لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، فضلا عن الاستعداد لشهر رمضان.

إجراءات صحية

وقال القرشي: يوجد في مكة المكرمة 1835 فندقاً، وأكثر من 225 ألف غرفة وشقق فندقية، وهي ذات تصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية، وجميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري وغيرها من الإجراءات الصحية.

زوار ومعتمرون

وأشار إلى أن نحو أكثر من 40% من فنادق بمكة المكرمة، أتمت استعداداتها لاستقبال الزوار والمعتمرين من الداخل والخارج، خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني وشهر رمضان المبارك.