1835 فندقا بمكة تتهيأ لاستقبال معتمري رمضان

إجراءات صحية
وقال القرشي: يوجد في مكة المكرمة 1835 فندقاً، وأكثر من 225 ألف غرفة وشقق فندقية، وهي ذات تصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية، وجميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري وغيرها من الإجراءات الصحية.
زوار ومعتمرون
وأشار إلى أن نحو أكثر من 40% من فنادق بمكة المكرمة، أتمت استعداداتها لاستقبال الزوار والمعتمرين من الداخل والخارج، خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني وشهر رمضان المبارك.
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