وزير الصحة: الوعي بأهمية التحصين أسهم في تجاوز الجائحة

قال وزير الصحة فهد الجلاجل إن المملكة ‏واجهت الجائحة بنجاح كما تجاوزت متحور أوميكرون الأسرع انتشارا، دون أن تضطر لإغلاق أي نشاط.

وأضاف: "هذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بأهمية التحصين".

وتابع في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ويأتي رفع الاحترازات كخطوة على مشارف انتهاء الجائحة، لنعود متقاربين بعد تباعد

أدام الله علينا الصحة والأمان".