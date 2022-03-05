قال وزير الصحة فهد الجلاجل إن المملكة واجهت الجائحة بنجاح كما تجاوزت متحور أوميكرون الأسرع انتشارا، دون أن تضطر لإغلاق أي نشاط.
وأضاف: "هذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بأهمية التحصين".
وتابع في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ويأتي رفع الاحترازات كخطوة على مشارف انتهاء الجائحة، لنعود متقاربين بعد تباعد
أدام الله علينا الصحة والأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: الوعي بأهمية التحصين أسهم في تجاوز الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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