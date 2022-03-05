شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع «معرض الدفاع».. إطلاق 8 معارض مصاحبة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي 8 معارض مصاحبة في مناطق المملكة، بالتزامن مع معرض الدفاع العالمي 2022، امتداداً لشراكتها الرئيسة في المعرض العالمي للدفاع، ورغبة بإتاحة الفرصة لمنسوبيها والجمهور العام في مناطق المملكة الزيارة الافتراضية لجناح الوزارة في المعرض، والاطلاع على أحدث منظومات الدفاع العالمية وفعاليات المعرض.

وتستعرض المعارض المصاحبة قصة مراحل تطور الوزارة، وأفرع القوات المسلحة السعودية، والنتائج التي تحقق على أرض الواقع، تجسيدا للرؤية التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالإضافة إلى الدور التنموي للوزارة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكان.

وتتنوّع مواقع المعارض لتشمل عدداً من مدن المملكة المختلفة، في المرافق التابعة لوزارة الدفاع وتقتصر زيارتها على منسوبي الوزارة في كل من مدينة الملك فهد العسكرية بالظهران، قيادة المنطقة الغربية، مدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بالشمالية الغربية، ومدينة الملك فيصل العسكرية بالمنطقة الجنوبية، وذلك بدءًا من غد وحتى الـ 10 من مارس الجاري، من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، ويمتدّ القسم الآخر من الأجنة المصاحبة ليستهدف الجمهور العام من مواطنين ومقيمين وزائرين، حيث تُدشن الوزارة ثلاثة أجنحة مصاحبة، في مجمع "يو ووك" بمدينة الرياض، و "العرب مول" في مدينة جدة، ومجمع "الظهران مول" في مدينة الدمام، وتستقبل هذه الأجنحة الزوار بدءًا من غد وحتى 12 مارس الجاري، من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، وتتيح هذه الأجنحة بشكل يومي عيش تجربة زيارة جناح الوزارة في المعرض، وتجربة أحدث تقنيات الواقع المعزز وشاشات المحاكاة واستعراض فعاليات المعرض.