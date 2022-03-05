الهلال الأحمر يفوز بجائزة تميز الحكومة والمدن الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معهد الشرق الأوسط للتميز بإمارة دبي، عن فوز هيئة الهلال الأحمر السعودي، بجائزة المعهد الـ27 لتميز الحكومة والمدن الذكية، فرع تميز خدمات الرعاية الصحية الذكية، وذلك تقديرا لإنجازات الهيئة وممارساتها في مجال التحول المؤسسي الذكي. وأوضح المتحدث باسم الهيئة عبدالعزيز الصوينع، أن الجائزة تأتي تقديرا لجهود الهيئة الكبيرة في تطوير خدماتها الإسعافية وربطها بالتقنيات الذكية الحديثة، وبالأخص جهودها في إطلاق تطبيق المسعف الالكتروني (منصة سجل النقل الإسعافي)، مبينا أن منصة سجل النقل الإسعافي، تهدف إلى استقبال البلاغات من قبل الفرق الإسعافية وتوجيهها من خلال الخرائط، كما تحتوي على معلومات المريض الرئيسة والفحوصات السريرية والتدخلات العلاجية.



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