إيقاف 2805 مركبات مخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت 2805 مركبات أوقفها أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المناطق، ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور التي دعت إلى الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. من جهة أخرى دعت الإدارة العامة للمرور سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب موجة الغبار الحالية. وأوضحت أن الفيديوهات المتداولة لحوادث مرورية قديمة وتمت مباشرتها في حينه من الجهات المختصة. وأشارت إلى أن نظام الرصد الآلي يرصد مخالفات لوحات المركبات غير السعودية.

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