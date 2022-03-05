منع تهريب 260 كجم قات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان 19 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهم 260 كجم من مادة القات المخدر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا لجهة الاختصاص. صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان.



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