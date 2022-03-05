الإطاحة بـ13,771 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة بـ13,771 مخالفا، خلال الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 2 مارس الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13,771 مخالفا، منهم:







7163 مخالفا لنظام الإقامة



4542 مخالفا لنظام أمن الحدود



2066 مخالفا لنظام العمل.







46 % يمنيو الجنسية



42 % إثيوبيو الجنسية



12 % جنسيات أخرى



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 150 شخصا، منهم:ضبط 237 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 101,086 وافدا مخالفا، منهم:







89,469 رجلا



11,617 امرأة.



إحالة 89,295 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 2673 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

