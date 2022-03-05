انخفاض حالات كورونا إلى 283 وشفاء 525

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وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة بلغ 443 حالة.
وبينت أنه سجلت حالة وفاة واحدة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.
إجمالي عدد الإصابات 747,119
عدد حالات التعافي 726,876
الحالات النشطة 11,237
إجمالي الوفيات 9006
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