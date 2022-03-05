انخفاض حالات كورونا إلى 283 وشفاء 525

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت حالات كورونا انخفاضا ملحوظا، حيث سجلت وزارة الصحة أمس 283 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 525 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة بلغ 443 حالة. وبينت أنه سجلت حالة وفاة واحدة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. إجمالي عدد الإصابات 747,119 عدد حالات التعافي 726,876 الحالات النشطة 11,237 إجمالي الوفيات 9006

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