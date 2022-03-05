29 ألف بلاغ للعمليات النسائية بالمسجد الحرام خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت إدارة العمليات النسائية بالمسجد الحرام خلال العام الماضي 29 ألف بلاغ، تنوعت ما بين هندسية وتشغيلية وأمنية وإسعافية وغيرها من البلاغات التي تستقبلها إدارات استقبال البلاغات. فيما أكدت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية أنه تم رصد 25,783 ملاحظة ميدانية، وعمل 50 جولة ميدانية وتفتيشية في رحاب البيت العتيق. من جهة أخرى أشرفت الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية عبر إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية على أعمال الفرق الصحية التطوعية التابعة لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية. وأوضحت مديرة إدارة الخدمات بيان الهذلي، أن الفرق التطوعية الصحية تتواجد داخل المصليات النسائية من الساعة الرابعة مساء حتى التاسعة مساء، وتتكون من طاقم صحي متكامل يعمل على قياس العلامات الحيوية والضغط والسكري لقاصدات بيت الله الحرام، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي، وتحويل الحالات الطارئة إلى مستشفى أجياد. بلاغات العمليات النسائية 39,413 انتظام الموظفات 3 الجولات التفتيشية 11,525 البلاغات الالكترونية 13 بلاغات الإسعاف 8978 عدد البلاغات 7661 البلاغات المنتهية 22 البلاغات الأمنية 824 البلاغات الهندسية

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