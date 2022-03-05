اختبارات الابتدائية حضوريا بعد غياب عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد عامين من توقف الاختبارات الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية في المملكة، نظير الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، يعود طلاب وطالبات الابتدائي اليوم إلى مقرات الاختبارات داخل مدارسهم مع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ.

وأنهت إدارات التعليم الاستعدادات كافة، وسط التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية واتخاذ كل التدابير اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان، دون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم، وتساعدهم على الاستذكار الجيد.

وشددت وزارة التعليم على أداء الاختبارات الشفوية والتحريرية في القاعات الدراسية وبعدم وجود اختبار عن بعد لأي طالب أو طالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث جرى توجيه مدارس المرحلتين بأن الطالب غير المحصن يستثنى من حضور الاختبار النهائي ولا يمكن من دخول المدرسة، ويعد غائبا ويختبر مع طلاب الأعذار والمستثنين من اللقاح، في بداية الفصل الثالث إذا ثبت أنه محصن.

وأكدت أن أداء الطالب يتم تقويمه في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط والصفين الثاني والثالث من المرحلة الثانوية تقويما تكوينا في مواد التقويم المستمر من 100 درجة، في حين يقوم أداء الطالب في بقية المواد تقويما متنوعا.

وبينت لائحة تقويم الطالب التي اعتمدتها الوزارة لهذا العام أنه يحسب للطالب في نهاية العام الدراسي كاملا معدل ما تحصل عليه في الفصول الدراسية الثلاثة وفق الوزن النسبي المخصص لكل فصل دراسي على النحو التالي: 25% نسبة الفصل الأول، 35% نسبة الفصل الثاني، و40% نسبة الفصل الثالث.

وأوضحت اللائحة أن الطالب يعد ناجحا في صفه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية 50 درجة شريطة أدائه اختبار نهاية الفصلين الأول والثاني وحصوله على نسبة 20% من درجة الاختبار النهائي لكل مادة دراسية في الفصل الدراسي الثالث.