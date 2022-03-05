شكرا لقرائتكم خبر نقل الرمال وتجريف التربة يوقفان 8 مخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في بيانه أمس أنه ضبطت 10 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطنين، يعمل عليها 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.