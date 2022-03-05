شكرا لقرائتكم خبر 176 مبادرة لنبذ التطرف وتعزيز الوحدة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت «جائزة الحوار الوطني» 167 مشاركة في فروعها الأربعة وصفت بالمبادرات التي تستهدف نبذ التطرف وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم قيم الحوار في المجتمع. وأقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض أخيرا حفل تكريم الفائزين بالجائزة تحت رعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، حيث كرم نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالرحمن الفائزين.

وتهدف جائزة الحوار الوطني لتشجيع الإنجازات الوطنية، المقدمة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد، الذين أسهموا بشكل فعال في تعزيز قيم التلاحم والتسامح والتعايش، التي يسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى تحقيقها ضمن إطار استراتيجيته.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل أن الجائزة مبادرة مجتمعية، تبناها المركز أخيرا، ضمن خطته الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الأمناء، لتحقيق مزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد، لتقديرهم على المبادرات التي تسهم في تعزيز قيم الحوار في المجتمع، انسجاما مع روح العصر وتطوراته لمواكبة النهضة الشاملة التي يعيشها الوطن.

الفائزون

فرع المؤسسات الحكومية

بالتشارك وزارة العدل عن برنامج «شمل »، وهي مبادرة عدلية تسهم في توفير بيئة ملائمة لتسليم المحضون، وكذلك جامعة الملك عبدالعزيز عن «معهد الأمير خالد

الفيصل للاعتدال »، الذي يعنى بتوسيع نطاق الجهود المبذولة لتأصيل منهج الاعتدال السعودي.

فرع مؤسسات القطاع الخاص

شركة الفوزان القابضة عن «جائزة مجسم وطن »، وهي مسابقة وطنية أسست في عام 2018 م لإتاحة تنافس المبدعين على تصميم عمل فني إبداعي يجسد الوحدة الوطنية وتاريخ المملكة لتقديمها في اليوم الوطني السعودي من كل عام.

فرع مؤسسات المجتمع

فازت فيه بالمشاركة مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية مبادرة «أحياها ،» وتهدف إلى تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز بيئة جاذبة للأعمال الإنسانية، وكذلك جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه فرع الرياض «برنامج تعلم ،» وهي مبادرة تحمل في طياتها تطلعات لغرس وتأصيل القيم المستمدة من القرآن والسنة.

فرع الأفراد

محمد الموسى عن برنامج «للدهشة حضن »، وهو برنامج ثقافي اجتماعي سياحي يدعم تطوير السياحة الداخلية، ويهتم باستضافة شباب بارزين من المجتمع؛

عدد المشاركات

94 مشاركة للأفراد

57 مشاركة للقطاع الحكومي

17 مشاركة للمجتمع المدني

7 مشاركات للقطاع الخاص