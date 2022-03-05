5 نصائح لـ6 ملايين طالب قبل الاختبارات الحضورية اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة التعليم 5 نصائح لـ 6 ملايين طالب وطالبة يبدؤون اليوم الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني حضوريا، لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

وتعد هذه الاختبارات الأولى حضوريا للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بعد لمدة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، والحضورية الثانية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد نجاحها في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وتسجيلها مؤشرات مميزة من حيث الاستعداد والأداء، والحفاظ على سلامة الطلبة والبيئة التعليمية.

وأكدت إدارات التعليم حضور الطلبة للاختبارات التحريرية ودعم مشاركة الأسر في عمليات التقويم والقياس للعام الدراسي، كما تتابع إدارات ومكاتب التعليم استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات وإعلان جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج والمعقمات والكمامات، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة، والحفاظ على التباعد ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقا للتدابير الصحية المبلغة من هيئة الصحة العامة «وقاية ».

النصائح الخمس







المحافظة على النوم الجيد



العمل على تنظيم الوقت



التدريب على الاختبارات المشابهة



الالتزام بالغذاء الصحي



إتاحة البيئة المناسبة للاستذكار



أرقام

6.2ملايين طالب وطالبة

2.9مليون طالب

3.2ملايين طالبة

721 ألف طالب بالمدارس الأهلية

518 ألف معلم ومعلمة

481 ألف معلم سعودي

27.932 مدرسة في المناطق

3 محاور لمتابعة الاستعدادات





جاهزية المدارس من حيث الصيانة والنظافة والتعقيم



تطبيق جميع الإجراءات الصحية والتدابير المعتمدة



التهيئة النفسية للطلبةومساعدتهم في تجاوز أي تحديات



4 مهام للجنة المختصة بالاختبارات