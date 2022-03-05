اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ نادي الخالدية بالفوز ببطولة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب خالص الشكر وعظيم العرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على الدعم الملكي السامي المستمر للشباب والرياضة في مملكة البحرين، ومشيدة معاليها بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم الشباب البحريني في مختلف المجالات.

وأعربت رئيسة مجلس النواب عن بالغ الإشادة والتقدير للدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في تطوير قطاعي الشباب والرياضة، واستثمار الطاقات والمواهب الشبابية، وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهم، مشيدة بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لقطاعي الشباب والرياضة، ورعايته الكريمة للمشاريع المتميزة والبرامج النوعية الرائدة للشباب البحريني.

وهنأت رئيسة المجلس أسرة نادي الخالدية الرياضي بمناسبة الفوز بلقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، معربة عن خالص تهانيها إلى رئيس مجلس إدارة نادي الخالدية الرياضي وكافة منتسبيه، مشيدة بالجهود الكبيرة التي أسفرت عن تحقيق هذا اللقب الغالي، والفوز بمسابقة أغلى الكؤوس، والدور المتميز الذي بذله الجهاز الفني والإداري للنادي.

كما أشادت بالمستوى البارز لفريق نادي الرفاع الشرقي الرياضي، ووصوله للمباراة النهائية، معربة عن تمنياتها لنادي الرفاع الشرقي الرياضي بالفوز والتوفيق في البطولات القادمة، مثنية على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم في تنظيم المباراة النهائية لكأس جلالة الملك المفدى، وإخراجها بالصورة المتميزة التي تليق بهذا الحدث الرياضي الكبير.

ومؤكدة معاليها الدعم النيابي المتواصل للشباب البحريني والأندية والمراكز والاتحادات الرياضية والشبابية، من أجل تحقيق المزيد من الانجازات البحرينية، في المسابقات المحلية والمحافل الدولية.