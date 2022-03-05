إيرانيون يسخرون من تصريح «المرشد»: «نموذج الثورة في إيران يجتذب شعوب العالم»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

سخر مغردون إيرانيون من تصريح المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي زعم فيه إن نموذج الثورة في إيران يجتذب شعوب العالم والمسلمين.

كتبت المغرد “سمين”: “نعم لقد أصبحتم نموذجا للظلم والكذب والسرقة والدكتاتورية، كل الأشرار في العالم متأثرون بنموذجكم هذا”، وكتب مغرد رمز لاسمه”فرانك” : “نعم فعلا نموذجك جذاب! الكل يريد أن يعرف كيف يستطيع إنسان ما أن يحكم ويسرق ويقتل ويظلم طوال 40 سنة دون أن يسأل أو يحاسب!”.

أما المغرد “حيدر” فخاطب المرشد قائلا: “يا سيد خامنئي! إلى متى تريد أن تستمر بهذا الكذب؟ قل لنا أي الشعوب أصبحت تتأثر بنموذجكم ؟ هل هم في عالم الأموات؟ أم هم المستفيدون من سلطتكم؟ هل تحسب هؤلاء هم شعوب العالم والمسلمين؟! الشعب الإيراني معلمه وفلاحه وعامله وجميع شرائحه تتظاهر بشكل يومي وتقول الموت لك”.