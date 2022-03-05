الفيصلي يحقق الفوز على ضيفه الحزم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حقق الفيصلي الفوز على ضيفه الحزم بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مارتن بويل في الدقيقة 18، وشهدت المباراة إلغاء حكم المباراة هدف التعادل للحزم الذي جاء في الوقت بدل الضائع بعد العودة لتنقية الفيديو لوجود خطأ على مهاجم الحزم.

ووصل الفيصلي للنقطة 24 في المركز الـ 12، وينتظره لقاء مهماً في الجولة القادمة أمام التعاون، في المقابل ازدادت أوضاع الحزم صعوبة إذ يتذيل سلم الترتيب بـ 14 نقطة.