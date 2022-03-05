اخبار الخليج – رئيس الحرس الوطني يهنئ نادي الخالدية بفوزه في كأس جلالة الملك

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – محمد بن خليفة: ترخيص مشروع أمواج Beachfront دليلا على انتقال المشاريع المتعثرة إلى مشاريع قيد الإنشاء ومتانة الإجراءات الحكومية

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