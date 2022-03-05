شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المعتدين جنسيا على الحيوانات إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - "البيئة" تحدد مخالفات تستدعي الإحالة للنيابة العامة

- تشمل اللائحة التخلص من الحيوانات بطريقة غير رحيمة أو تغيير شكلها

- عقوبات تصل لتغريم المخالف 200 ألف ريال

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة حالات المخالفة التي تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة، ومنها التعدي الجنسي على الحيوانات، أو التخلص منها بطريقة غير رحيمة، مثل التسـميم، والسحب والإغراق، والحرق، والسحل، والركل، والدهس، والمساهمة في تغيير شكل الإبل الطبيعي باستخدام "الرض" أو "الشد" وما في حكمها، وإعاقة مراقبي الوزارة عن المراقبة والتفتيش أو عدم السماح لهم بدخول المنشأة الزراعية أو البيطرية.

وشملت الحالات التعدي على أعمال مفتش أو مراقب يمارس مهمات قانونية بموجب أحكام النظام واللائحة أو مقاومته أو تهديده أو الاعتراض عليه، أو عدم تعاون كل ذي صلة بالثروة الحيوانية مع مراقبي الوازرة أو من تفوضه عند فحص الحيوانات، أو التسجيل أو الترقيم الجبري.

ووضعت الوزارة العقوبات بحسب جسامة المخالفة، واكتفت في بعضها بالإنذار حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، على أن يتم فرض غرامات عند تكرار المخالفة ذاتها، والبعض الآخر وصل فيها الغرامات إلى 200 ألف ريال مثل مخالفات الترقيم والصحة الحيوانية.وذلك وفقا لمنصة الاستطلاع.