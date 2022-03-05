شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطّلع على مشروعات أُنشئت بتقنية البناء الجديدة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وزير التعليم يزور «مجمع الفرسان» بالدمام والذي أنجز خلال 8 أشهر فقط

- بناء 9 مشاريع بطريقة النموذج التطويري 8 منها في الشرقية

- المشاريع التعليمية تستهدف المناطق ذات الكثافة العالية

زار وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، مجمع الفرسان التعليمي بالدمام، واحد من 9 مشاريع تم بناؤها بطريقة النموذج التطويري، والذي أنجز خلال 8 أشهر فقط، وتستهدف المناطق ذات الكثافة العالية، وتنفذها شركة تطوير المباني لأول مرة على مستوى المملكة بواقع (5) مشاريع في المنطقة الشرقية و(3) في محافظة الأحساء، ومشروع في منطقة جازان.

واطلع معاليه على أبرز مرافق المجمع الذي صُمم بمواصفات عالية وبطاقة استيعابية تصل إلى 720 طالباً وعدد 24 فصلاً دراسياً، إلى جانب صالة رياضية داخلية وملعب خارجي، ومعملين للنشاط والحاسب الآلي ومقصف مدرسي وقاعة للبرامج والفعاليات وغيرها من المرافق الخدمية ذات المواصفات النوعية.

وشاهد معالي الوزير خلال جولته عرضاً مرئياً يرصد مراحل تنفيذ المشروعات التعليمية التي تم إنشاؤها بتقنية البناء الجديدة في المنطقة الشرقية، والتي تبلغ خمسة مبانٍ مدرسية، بطاقة استيعابية يبلغ قدرها (3600) طالب وطالبة، كما اطلع معاليه على مراحل بناء مشاريع تعليمية أخرى على مستوى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك في إطار دفع وزارة التعليم بعجلة إنجاز المشاريع التعليمية والوقوف على أعمال الإنشاء بما يحقق البيئة التربوية الجاذبة للطلاب والطالبات.

ونوه د.آل الشيخ بالدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في إيجاد تعليم نوعي ومتميز لبناء جيل ينافس عالمياً، ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة تعليم المنطقة الشرقية في الإشراف والتنفيذ لتلك المشروعات النوعية التي ستحقق أهداف العملية التعليمية بما يتوافق مع الرؤية الوطنية.

من جهته أشاد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي بالمنجزات النوعية التي حققتها وزارة التعليم لبناء منظومة تعليمية متكاملة تواكب كافة التطورات التي يشهدها العالم في مجال التعليم، منوهاً بالعمل الدؤوب لمعالي وزير التعليم في تطوير المنظومة التعليمية، وإطلاق العديد من البرامج والخطط والمشاريع التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.​